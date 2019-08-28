شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. الطماطم تتراوح بين 2-4.25.. والجوافة بـ6 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 28-8-2019 ارتفاعا فى الطماطم والخيار واستقرار فى أسعار باقى السلع حسب التسعيرة المقررة بسوق العبور للجملة.
وتراوحت أسعار الطماطم بين 2-4.25 جنيهات للكيلو، واستقر سعر كيلو البطاطس بين 3- 5.5 جنيهات، والبصل تراوح بين 2- 3.5 جنيه للكيلو، كما واستقر سعر كيلو الفاصوليا بين 25-35 جنيها، والخيار الصوب والبلدى بين من 2- 7جنيهات، والبامية بين 12 - 20 جنيها للكيلو.
فيما استقرت أسعار الليمون بين 5-11 جنيها للكيلو والعنب البناتى بين 4-6 جنيهات، والجوافة بين 4-6 جنيها للكيلو والتين البرشومي بين 5-10جنيهات للكيلو، والخوخ بين 4- 9 جنيهات للكيلو.
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