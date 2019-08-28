شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% رابحا 0.13 نقطة ليصل إلى مستوى 1537.13 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات التأمين والاستثمار والخدمات. وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.1 مليون سهم بقيمة 255 ألف دينار. Advertisements وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع التأمين بنسبة نمو 2.46% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.75% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.63%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.42% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 1.13%. فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.65% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.22%.

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