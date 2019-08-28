أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ 185.81 ريال ‎

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-8-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا مقارنة عن أمس، حيث سجل "عيار 24" 185.81 ريال سعودى مقابل 49.54 دولار أمريكى. أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى: أسعار الذهب عيار 24 بنحو 185.81 ريال بما يعادل 49.54$ سعر الذهب عيار 22 بنحو 170.33 ريال بما يعادل 45.42$ أسعار الذهب عيار 21 بنحو 162.59 ريال بما يعادل 43.35$ Advertisements أسعار الذهب عيار 18 بنحو 139.36 ريال بما يعادل 37.16$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 108.39 ريال بما يعادل 28.90$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 92.91 ريال بما يعادل 24.77$ أسعار أوقية الذهب بنحو 5,779 ريال بما يعادل 1,541$ أسعار جنيه الذهب بنحو 1,301 ريال بما يعادل 346.81$ أسعار كيلو الذهب بنحو 185,810 ريال بما يعادل 49,543$

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