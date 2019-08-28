شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:51 صباحًا, 28 أغسطس 2019 م
المناطق - الرياض
تراجع سعر أوقية الذهب في المعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.3 في المئة إلى 1537.21 دولارًا أمريكيًا وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.3 في المئة إلى 1546.50 دولارًا أمريكيًا، وسط مخاوف من ركود محتمل، بيد أنه استقر مع ذلك قرب أعلى مستوى فيما يزيد على سته أعوام بفضل آمال بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لسعر الفائدة المصرفية والضبابية التي تكتنف محادثات التجارة الصيني – الأمريكية.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر أوقية الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة إلى 18.23 دولارًا أمريكيًا والبلاتين بنسبة 0.4 في المئة إلي 868.70 دولارًا أمريكيًا، فيما تراجع سعر أوقية البلاديوم بنسبة 0.3 في المئة إلي 1478 دولارًا أمريكيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب تتراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.