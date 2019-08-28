شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف تشجيع الاستثمار بها.."الاتصالات" تدعو للشراكة مع مستثمرين بشركات ناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام عثمان مستشار نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات، إن الهيئة أطلقت دعوة للشراكة مع مستثمرين بشركات ناشئة متخصصة فى الجيل الصناعى الرابع، بهدف دعم تلك الشركات لتوسيع اعمالها عبر حوافز غير مسبوقه.

وأوضح عثمان وهو يشغل أيضا منصب مستشار وزير الاتصالات لصناعة الألكترونيات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، ان أسس الشراكة ستقوم على تقديم الهيئة لضعف الدعم الذى يقدمه المستثمر للشركة بمعني أن الهيئة ستدفع 2 جنيه على جنيه يضعه المستثمر بالشركة للتشجيع على الاستثمار بتلك الشركات.

وتعمل الهيئة على دعم الأفكار الابداعية والشركات الناشئة عبر عدة مبادرات أبرزها مجتمعات الابداع فى الجامعات ومجمعات الابداع فى المناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط، ومبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل لتدريب 16 ألف شاب والتى تندرج تحتها أيضا مبادرة مبرمجي المستقبل لطلاب الصف الأول الثانوى بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية لتدريب 10 آلاف شاب مصرى وإفريقي على التطبيقات الرقمية والألعاب الألكترونية.