شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض لكنه قرب ذروة 6 أعوام بدعم آمال خفض الفائدة ومخاوف التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الذهب اليوم الأربعاء بعد مكاسب تجاوزت 1% الجلسة السابقة وسط مخاوف من ركود محتمل، لكنه استقر قرب أعلى مستوى فيما يزيد على سته أعوام بفضل آمال بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة والضبابية التي تكتنف محادثات التجارة الصينية الأمريكية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1537.21 دولار للأوقية (الأونصة) .

وكان المعدن قد لامس يوم الاثنين 1554.56 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام.

وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة تراجع الذهب 0.3% إلى 1546.50 دولار للأوقية.

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ومما يزيد من الضغط على المعدن الأصفر قوة الدولار الذي صعد 0.1 % أمام منافسيه الرئيسيين بينما سجلت الأسهم الأسيوية مكاسب محدودة.

وارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة مع تجدد المخاوف من ركود يلوح الآفق جراء انقلاب منحنى العائد الأمريكي وصدور بيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال، وسط ضبابية الخلاف التجارى بين الولايات المتحدة والصين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.4% في المعاملات الفورية لتصل إلى 18.23 دولار للأوقية، وكانت قد لامست في وقت سابق 18.34 دولار وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2017.

وصعد البلاتين 0.4 % إلي 868.70 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في نحو شهر في وقت سابق من الجلسة، بينما تراجع البلاديوم 0.3% إلي 1478 دولارا للأوقية.