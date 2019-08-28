شكرا لقرائتكم خبر عن بتروفاك: ليس لدينا علم بوقف التعاقدات الجديدة فى العراق رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أليستير كوتشران المدير المالي لشركة بتروفاك اليوم الأربعاء إن شركة خدمات حقول النفط ليست على دراية بأي إخطار رسمي بتعليق مشاركتها في عطاءات عقود جديدة. وكان مدير عام شركة نفط البصرة إحسان عبد الجبار صرح للصحفيين في لندن في يونيو بأن العراق أخذ إجراء وقائيا لتجميد التعامل مع بتروفاك فيما يخص العطاءات الجديدة. وتخضع بتروفاك لتحقيقات يجريها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني بعد إدانة مديرها العالمي السابق للمبيعات ديفيد لوفكين في فبراير فيما يتعلق بأحد عشر اتهاما بالرشوة يرتبط بصفقات عراقية وسعودية.

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