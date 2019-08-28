شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مفاهيم أبرزها الفائض التأمينى تعرف عليها بنص القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص قانون التأمين الشامل الجديد الذى أقره مجلس الوزراء وسيتم إقراره الفترة المقبلة، على العديد من المفاهيم المتعلقة بصناعة التأمين فى مصر تعرف على أبرز 5 مفاهيم منها.





1 - الفائض التأمينى في مجال التأمين التكافلي: "هو ما تبقى من صافي أقساط المشتركين (المؤمن لهم) وعوائدها والإيرادات الأخرى المتعلقة بوثائق التأمين بعد خصم جميع المصروفات وصافي التعويضات المدفوعة والمخصصات الفنية خلال السنة".





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2 - التأمين متناهي الصغر: "كل نوع تأمين يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة الهيئة يستهدف ذوى الدخول متناهية الصغر في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ مائتي ألف جنيه ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادتها سنوياً بنسبة لا تزيد على 25%، وذلك في الفروع المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون" .





3 - عمليات تكوين الأموال:"العمليات التي يكون الغرض منها تكوين مال يصرف في تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط دورية دون أن يرتبط ذلك بإحتمالات الحياة أو الوفاة".





4 - المساهم الرئيسي: "هو كل شخص طبيعي أو إعتباري، يساهم بنسبة 10% فأكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمفرده أو من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة ".





5 - صندوق التأمين الخـاص:" كل نظام بين مجموعة من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة إجتماعية أخرى ويتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منه وفقاً لنظامه الأساسى المعتمد من الهيئة أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا تأمينية أو إجتماعية وفقاً للضوابط .