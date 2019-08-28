الارشيف / الاقتصاد

تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.77% خاسرا 64.21 نقطة ليصل إلى مستوى 8221.33 نقطة.

  

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 42.5 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 89 شركة، فيما تراجعت 79 شركة. 

Advertisements

 

وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 3%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.65%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.84%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.78%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.54%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.92%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.71%.

 

وجاء سهم "أسمنت المدينة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.38%، ثم الدريس بنسبة 2.98%، ثم مجموعة السريع بنسبة 2.94%، فيما تصدر سهم "الدوائية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3% ثم المواساة بنسبة 2.93%، ثم اتحاد الاتصالات بنسبة 2.88%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا