شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "ايتيدا": توسعات للشركات العالمية بصناعة التعهيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المهندسة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، أن التوسعات التى تقوم بها الشركات العالمية من خلال فتح مراكز خدمات لعملائها سواء داخل مصر أو فى مختلف دول العالم انطلاقا من مصر هو جزء من استراتيجية الهيئة لتنمية صناعة التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
وأكدت الجوهري، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن تأهيل الكوادر من شباب الصعيد وبالأخص من محافظة أسيوط فى مركز شركة أورنج الجديد بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة يعد مؤشر جيد على فاعلية برنامج أكاديميات الصناعة الذى تقوم تنفيذه الهيئة بالتعاون مع الشركات العالمية لسد فجوة المهارات وتلبية متطلبات سوق العمل.
وأضافت أن العديد من الشركات العالمية لديها خطط للتوسع فى مصر ويتم معظمها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة مما ينعكس على نمو القطاع ويعمل على خلق المزيد من فرص عمل للكوادر المصرية الشابة فى مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن تلك التوسعات تساهم فى تحسين الصورة الذهنية عن مناخ الاستثمار فى مصر وكذلك تعزيز وضع مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات ومكانة مصر كمقصد عالمى لتقديم خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود.
وكانت الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة فى يناير الماضى بهدف توسيع أعمال الشركة فى صعيد مصر من خلال تقديم خدمات مراكز الاتصال وتدريب عدد 1000 متدرب من الكوادر المصرية بالمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة وتعيين مالا يقل عن 60% من إجمالى عدد المتدربين سنوياً خلال مدة الاتفاقية.
وتتضمن الاتفاقية أيضاً تدريب 50 مطورا سنوياً بتدريب وشهادة معتمدة من شركة أورانج فى عدد من المجالات التكنولوجية الحديثة منها الذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، وتطبيقات المدن الذكية، والبلوك تشين، والتكنولوجيا المالية، وأمن المعلومات وغيرها، وذلك ضمن برنامج التدريب الصيفى لمعمل أورانج (Orange Labs-Internship program) .
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