شكرا لقرائتكم خبر عن حال استيفاء الشروط.."ايتيدا" تطلق دعوة لدعم الشركات الناشئة حتى 2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الهيئة أطلقت دعوة من أجل الشراكة مع الجهات العاملة فى مجال احتضان الشركات الناشئة المتخصصة فى الجيل الصناعى الرابع وانترنت الأشياء وتصميم الإلكترونيات. وأضاف عثمان فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه فى حال استيفاء الجهات الحاضنة للشروط وتم اعتمادها كشريك سيتم دعم الشركات التى تحتضنها تلك الجهة ماديا حتى 2 مليون جنيه. ويهدف هذا الأمر لتشجيع الحاضنات على مستوى الدولة لأن تحتضن شركات ناشئة متخصصة فى الجيل الصناعى الرابع وانترنت الأشياء وتصميم الألكترونيات، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الألكترونيات".

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