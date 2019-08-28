شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% رابحا 10.320 نقطة ليصل إلى مستوى 5948.64 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26% رابحاً 16.680 نقطة ليصل إلى مستوى 6543.68 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% خاسراً 0.130 نقطة ليصل إلى مستوى 4782.18 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 53.4 مليون سهم بقيمة 11.8 مليون دينار كويتى عبر 2793 صفقة.
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.52%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.25%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.20%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06%.
وجاء سهم "شركة عقارات الكويت" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 4.22%، تليه شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية بنسبة 4.17%، ثم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 3.92%، فيما تصدر سهم "شركة مجموعة الرأى الإعلامية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.88% ثم شركة منازل القابضة بنسبة 5.02%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 4.25%.
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