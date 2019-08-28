المؤشر نيكى يرتفع مع تعزز الأسهم الدفاعية وسط حذر المستثمرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المؤشر نيكي القياسي مكاسب طفيفة اليوم الأربعاء بفضل مشتريات الاسهم الدفاعية مثل شركات الاتصالات وتلك المرتبطة بالمستهلكين، لكن المخاوف بشأن العلاقات الصينية الأمريكية كبحت المكاسب.
وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.15% إلى 20487.22 نقطة، إذ لقي بعض الدعم من صعود العقود الآجلة للأسهم الأمريكية لكنه لا يزال قريبا من أقل مستوى في سبعة أشهر الذي لامسه في وقت سابق من الشهر والبالغ 20110.76 نقطة.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 % إلى 1491.31 نقطة.
ويسود القلق الأسواق المالية جراء محادثات التجارة المستمرة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين وتنامي الشكوك في إبرام الجانبين اتفاقا تجاريا على الأمد القريب.
وقفز سهم شركة الاتصالات إن.تي.تي 2.6% بينما زاد سهما شركتي الهاتف المحمول كيه.دي.دي.آي 2.5 % ودوكومو 1.9%.
وفقد سهم شركة مستحضرات التجميل شيسيدو 2.1%.
وسجل مؤشر شركات صناعة الآلات، أحد القطاعات الأكثر تأثر بالحرب التجارية الصينية الأمريكية، أسوأ أداء بين القطاعات بنزوله 0.8%.
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