شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد القومى للإدارة يطلق البرنامج التدريبى "التفكير والتخطيط الاستراتيجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المعهد القومى للإدارة – الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فعاليات البرنامج التدريبي "التفكير والتخطيط الاستراتيجي" والذى يتم بالتعاون مع مؤسسة GIZ لعدد 50 متدربا من موظفى الجهاز الإدارى للدولة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية، والذي يتم على مدار خمسة أيام متتالية، فى إطار اسراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

وفى هذا الإطار قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومى للإدارة إن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعريف المشاركين مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأهميته في صنع النجاح ومهارات إعداد الخطة الاستراتيجية وتقييم الأهداف الاستراتيجية ومتابعة الأداء ، موضحة أن التدريب يتم فى ضوء محور تنمية وبناء القدرات كمحور رئيس بخطة الإصلاح الإدارى والذى يهدف إلى خلق جيل من القيادات والكوادر القادرة على قيادة التغيير والارتقاء بالأداء الفردى والمؤسسي، موضحة أن خطة البرامج التدريبية تستهدف كافة المستويات الوظيفية داخل الجهاز الإدارى للدولة.

وأشارت شريف إلى أهمية تدريب موظفى الجهاز الإدارى والذى يساعد على رفع مهاراتهم وتعزيز قدراتهم على المنافسة، بالإضافة إلى القدرة على مواكبة التغيرات فى محيط العمل وتحسين أدائهم وأداء مهامهم بشكل أفضل، مضيفة أن المعهد القومى للإدارة يعكف على تقديم العديد من حزم البرامج التدريبية وفقًا للاحتياجات المطلوبة ومتابعة تقديم البرامج بتقييم لها وفقًا للمتدربين لمعرفة مدى الاستفادة منها والوقوف على الاحتياجات التدريبية لهم.

وحول محتوى البرنامج التدريبي أوضحت المدير التنفيذي للمعهد القومى للإدارة أن التفكير الاستراتيجى يؤدى بدوره إلى الخطة الاستراتيجية للأعمال داخل المؤسسات، وأنه لا يمكن الوصول للتخطيط الاستراتيجى دون التفكير والتمعن والتحليل حيث أن الخطة تعد ترجمة لهذا التفكير، مشيرة إلى أهمية التخطيط الذى يعد من أهم العمليات الإدارية، ووضع الأهداف العامة لبيئة العمل واختيار الوسائل المناسبة لتنفيذ تلك الأهداف.

تشمل محاور البرنامج التدريبي "التفكير والتخطيط الاستراتيجى" التعرف على مفهوم التخطيط الاستراتيجي( تعريفه – أهميته – أنواعه – آلياته)، معرفة خطوات التخطيط الناجح، استراتيجية تحديد الأهداف، التحليل بطريقة SWOT ، فضلا عن التعرف على خطوات عملية التخطيط، ووضع وتحديد الأهداف بطريقة SMART، ورسم وإعداد خطة زمنية وعملية للمستقبل والتغلب على عقبات التخطيط، بالإضافة إلى تقييم الأهداف الأستراتيجية ومتابعة الأداء.

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