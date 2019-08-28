شكرا لقرائتكم خبر عن البترول:إنتاج حقل "ظهر" يتخطى الـ3 مليار قدم مكعب غاز يوميا نهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البترول إنه في إطار خطة الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج جاري حالياً تنفيذ الأعمال النهائية لربط البئر الثالث عشر بحقل ظهر على الإنتاج خلال شهر أكتوبر القادم، ومن المتوقع ربط البئر الرابع عشر على الإنتاج قبل نهاية العام الحالى ليتخطى إجمالي إنتاج الحقل أكثر من 3 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

وأوضحت نتائج أعمال شركة بتروشروق التى قدمها المهندس عاطف حسن رئيس الشركة للوزارة أن عام 2018/2019 شهد حفر وإكمال 7 آبار ليصل إجمالى عدد الآبار التي تم ربطها ووضعها على الإنتاج إلى 12 بئراً، هذا بالإضافة إلى الاسراع بوضع باقي مراحل المشروع علي الإنتاج في أسرع وقت، لافتاً إلى الانتهاء من إنشاءات المحطة البرية قبل الموعد المحدد بـ 8 شهور من خلال تشغيل وحدات الإنتاج5 ، 6 ، 7 في فبراير، مارس وأبريل 2019 على التوالى ليصل إجمالى الطاقة الاستيعابية للمعالجة بالمحطة البرية إلى 2ر3 مليار قدم مكعب يومياً .

وأشار إلى أن إجمالى استثمارات مشروع تنمية حقل ظهر بلغ حتى الآن حوالى 10.6 مليار دولار منها 3 مليار دولار خلال العام الذى شهد زيادة الإنتاج في أغسطس 2019 بعد تشغيل الخط البحري الثاني بقطر 30 بوصة ليصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يومياً، ليتخطى إجمالي إنتاج الغاز من جميع حقول شركة بترول بلاعيم "بتروبل" حاجز الـ 4 مليار قدم مكعب يومياً ، وتحقيق متوسط إنتاج 805 الف برميل مكافىء يومياً من البترول والغاز وهو رقم قياسى لم يتحقق على مستوى شركات قطاع البترول .

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وأوضح حسن أن من بين أسباب تحقيق معدل إنتاج تاريخي قبل الموعد المحدد تشغيل خط حقن الجليكول الثاني بقطر 8 بوصة وخط الإنتاج البحري الثاني بقطر 30 بوصة وطول 215 كم في أغسطس 2019، بالإضافة إلى تطوير منصة التحكم البحرية لاستيعاب توصيلات الكابل الكهروهيدروليكي الثاني بطول 160 كيلو متراً الذي تم الانتهاء من مده فى مارس2019 للتحكم في آبار المنطقة الجنوبية.

وأضاف أن مصروفات التشغيل بلغت حوالى 49 مليون دولار بنسبة وفر وصلت إلى 55% من الموازنة المعتمدة مع زيادة كميات الإنتاج لتصل إلى 122% من الخطة المعتمدة وهو ما أدى إلى تخفيض التكلفة المستهدفة لإنتاج الغاز.