شكرا لقرائتكم خبر عن أبيار يهاجم خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 28-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة أبيار للتطوير العقاري (Abyaar) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح السهم بهذا الارتفاع بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ويهاجم خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 4.26% بما يعادل 0.60 نقطة ، ليحاول التخلص من ضغوطه السلبية دفعة واحدة.

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ولكن بالرغم من ذلك وطيلة ثبات مستوى المقاومة المحوري 15.00 نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 13.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 15.90 .