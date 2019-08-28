بيتك يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 28-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) بصورة طفيفة في آخر جلساته ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.67% بما يعادل 5.00 نقطة .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 740.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 780.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 740.00 ومستوى المقاومة 780.00 .
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