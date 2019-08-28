شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 28-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار (AAYAN) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليعزز من مكاسبه السابقة محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 3.93% بما يعادل 2.10 نقطة ، وذلك في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 51.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 60.80 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 53.60 ومستوى المقاومة 58.00 .