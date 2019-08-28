شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 28-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.97% بما يعادل -0.30 نقطة ، وذلك على اثر اختباره لمقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 10.20 ، ليستهدف مستوى الدعم 9.00 من جديد .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 11.00 .