شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 28-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الاهلي (1180) في آخر جلساته ، لينهي تداولات اتسمت بالتذبذب ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.80% بما يعادل -0.40 ريال ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليستند إلى مستوى الدعم 48.30 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 38.35 إلى 64.40) ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي بها .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 48.30 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 43.92 الذي يمثل نسبة 78.4% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 46.00 ومستوى المقاومة 51.00 .