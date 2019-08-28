سامبا يحول خسائره إلى أرباح – تحليل صباحي – 28-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم سامبا (1090) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 28.55 ، ارتد منه ارتفاعاً ليحول تلك الخسائر إلى أرباح في نهاية التداولات ، وذلك وسط ارتفاع كبير في أحجام التداول ، ويأتي هذا الارتفاع كمحاولة من السهم لتعويض بعض خسائره السابقة ، وسط بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية ، تحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليغلق السهم على مكاسب بلغت نسبتها 3.58% بما يعادل 1.05 ريال .
تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة المهم 31.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 29.00 من جديد استعداداً لكسره .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.00 ومستوى المقاومة 31.80 .
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