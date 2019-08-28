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شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 28-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) ارتفاعاً في آخر جلساته ، بعد استناده لمستوى الدعم 10.15 الذي كنا قد أشرنا إليه في تقاريرنا السابقة ، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على هذا الارتفاع ، كمحاولة منه لتعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 5.38% بما يعادل 0.56 ريال .
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 11.18 ، ليستهدف مستوى الدعم 10.15 من جديد .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.15 ومستوى المقاومة 11.50 .
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