شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 28-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) ارتفاعاً في آخر جلساته ، بعد استناده لمستوى الدعم 10.15 الذي كنا قد أشرنا إليه في تقاريرنا السابقة ، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على هذا الارتفاع ، كمحاولة منه لتعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 5.38% بما يعادل 0.56 ريال .

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 11.18 ، ليستهدف مستوى الدعم 10.15 من جديد .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.15 ومستوى المقاومة 11.50 .