شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 28-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كهرباء السعودية (5110) ارتفاعاً مفاجئاً وسط ارتفاع كبير في أحجام التداول ما تسبب في هذا الانفجار السعري ، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة المهم 21.00 ، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 5.26% بما يعادل 1.08 ريال ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 21.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 23.44 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.42 ومستوى المقاومة 22.60 .