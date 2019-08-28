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الجزيرة يقلص من خسائره – تحليل صباحي - 28-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الجزيرة (1020) لأدنى سعر في آخر جلساته عند 13.68 ، ارتد منه ارتفاعاً ليقلص من خسائره تلك وسط ارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليغلق على خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.42% بما يعادل -0.06 ريال ، في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 14.47 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى المتوسط (من 12.50 إلى 17.66) ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، و توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

 

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 14.47 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 13.60 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.60 ومستوى المقاومة 14.47 .

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