شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي - 28-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح السهم من جديد بالاستفادة من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط ارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.12% بما يعادل 0.36 ريال ، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 12.16 ، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي الواضح بها .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 12.16 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 12.85 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.50 ومستوى المقاومة 12.40 .