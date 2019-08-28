الان تتابع هبوط مفاجئ لمخزونات الخام الأميركي مع تراجع الواردات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نيويورك – الخليج 365
أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، انخفاضا حادا لمخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي، مع تراجع الواردات، كما انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.
ونزلت مخزونات الخام 11.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس (آب) إلى 428.7 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها 2.1 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.4 مليون برميل، حسب ما ذكر المعهد.
وأشارت بيانات معهد البترول إلى ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 40 ألف برميل يوميا.
وتراجعت مخزونات البنزين 349 ألف برميل، مقارنة مع توقع المحللين لانخفاض قدره 388 ألف برميل.
وبحسب بيانات معهد البترول، انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات أن ترتفع 918 ألف برميل.
وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 1.2 مليون برميل يوميا إلى 6.2 مليون برميل يوميا.
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