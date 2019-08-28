شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان نجيب ساويرس الاستثمار فيه.. تعرف على أشهر مناجم الذهب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الحديث عن صناعة الذهب إلى صدارة المشهد الاقتصادى مرة أخرى، بالتزامن مع التقلبات التى يشهدها المعدن النفيس على المستوى العالمى، وتهافت المستثمرين على شرائه كمخزون للقيمة فى مقابل الاستثمار فى الأسهم عالميا، للتحوط من الآثار السلبية المتوقعة نتيجة الأزمة التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وحظيت السوق المصرية بفرصة للظهور على خريطة الاستثمار فى الذهب مرة أخرى، مع إعلان رجل الأعمال نجيب ساويرس عزمه الاستثمار فى استخراج الذهب والنحاس فى مصر، وأنه ينتظر الاطلاع على تفاصيل قانون الثروة المعدنية الجديد، حيث يوجد فى مصر ما لا يقل عن 120 موقعا لاستخراج الذهب، وفقا لتقديرات هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول.

منجم السكرى: يُصَنّف منجم السكرى الواقع فى الصحراء الشرقية بأنه ثالث أكبر منجم للذهب فى العالم، وتديره شركة مشتركة مشكلة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة سنتامين مصر، ويصل حجم احتياطى المنجم إلى 500 ألف أوقية فى العام الواحد لمدة 25 عاما.

منطقة حمش: تعد من أكثر المناطق الواعدة لإنتاج الذهب فى الصحراء الشرقية، وتديره شركة حمش لإنتاج الذهب، ويعود تاريخ إنتاج أول سبيكة تجريبية من هذا المنجم إلى عام 2007.

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المثلث الذهبى: تقع تلك المنطقة على مساحة 250 ألف متر بين مدينتى سفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر، وتنتظر وضعها على خارطة الاستثمار فى الفترة المقبلة.

حلايب وشلاتين: أحد المناطق الواعدة لإنتاج الذهب، وتدير شركة شلاتين الوطنية خمسة مناطق، منها 4 مناطق بحلايب وشلاتين ومنطقة بمحافظة أسوان.

منطقتا وادى كريم ووادى حوضين: بدأت شركة ثانى دبى الإمارات للموارد الطبيعية والتعدين عمليات التنقيب عن الذهب فى المنطقتين بالصحراء الشرقية عام 2007، طبقا لاتفاقيتها الموقعة مع هيئة الثروة المعدنية، وتنازلت عن منطقة وادى كريم عام 2016.

فطيرى وأبو مروات: تبلغ المساحة الإجمالية لهاتين المنطقتين نحو 1370 كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية، وتدير شركة ألكسندر نوبيا الكندية عمليات التنقيب عن الذهب هناك، بالقرب من منطقة المثلث الذهبى، ضمن اتفاقية مزايدات 2007.