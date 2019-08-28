شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تخفيضات السلع المدرسية بمعارض غرفة الجيزة التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أنه تم التنسيق مع تجار ومنتجى ملابس وأحذية وأدوات المدارس على تقديم افضل تخفيضات ممكنة للمستهلكين خلال معارض "عودة المدارس"، الذى تنظمه الغرفة من 1 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأضاف ناصر فى تصريح لليوم السابع أن أكثر من 60 عارضا سيشاركون فى المعارض التى ستبدأ بمعرض فى شارع فيصل على مساحة 2000 متر، مشيرا إلى أن المعرض سيشهد تخفيضات على جميع المنتجات تصل الى 50%، على معظم المنتجات، بالاضافة الى 5 معارض أخرى تخدم مدن العياط والحوامدية والبدرشين.