شكرا لقرائتكم خبر عن "بى.بى" تبيع عملياتها فى ألاسكا مقابل 5.6 مليار دولار بعد 60 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة النفط العملاقة بي.بى أمس الثلاثاء إنها اتفقت على بيع عملياتها فى ألاسكا مقابل 5.6 مليار دولار إلى شركة هيلكورب إنرجى ذات الملكية الخاصة، لتتخارج من المنطقة التى عملت بها 60 عاما.

وذكرت بي.بى أن الصفقة، التى تشمل حصصا فى حقل برودو باى النفطى العملاق وخط الأنابيب العابر لألاسكا البالغ طوله 1300 كيلومتر، تأتى فى إطار خطتها لجمع عشرة مليارات دولار على مدى العامين المقبلين من خلال بيع أصول بهدف تعزيز ميزانيتها.

بدأت بي.بى العمل فى ألاسكا عام 1959، وهى المشغل لحقل برودو الذى بدأ الإنتاج فى 1977 وتملك فيه الشركة حصة نسبتها 26 بالمئة.

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