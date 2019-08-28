شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة عن "درب البحر الأحمر".. بعد اختيار التايم له ضمن الأفضل سياحيا فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الشواطئ والإجازات الهادئة، هل فكرت فى رحلة تكون متعتها فى شقائها، أن تسلك دربا للمشى الطويل لمدة أيام، وسط الطبيعة الساحرة، حيث جبال شاهقة على الجانبين، وطيور وحيوانات نادرة حولك هنا وهناك، فتنجو من صخب الحياة فى المدينة، وتعود بنفسك إلى صفائها وهدوئها.

هذا النوع من الرحلات البيئية أصبح له عشاق يبحثون عنه ويقطعون الأميال من أجله، ومصر خطت بعض الخطوات نحو تطوير سياحة المغامرة حتى أوجدت لها مكانا مميزا على خريطة العالم، وهو درب البحر الأحمر، فى هذا النمط السياحى الذى يشهد تطورا كبيرا.

1- دروب المشى السياحية أو الـhiking هى أحد أوجه السياحة المستدامة، التى تسعى مصر إلى التوسع فيها وتنميتها.

2 - تم تدشين درب البحر الأحمر فى أبريل الماضى، والذى يعد أول مسار للمشى لمسافات طويلة.

3- الطريق بطول 170 كيلومترا ويستغرق 10 أيام بين جبال البحر الأحمر.

4- المسار خضع لتطوير كبير وبدايته قريبة من مطار الغردقة.

5- تشرف قبيلة "المعزة" البدوية على هذا الدرب وهى المسئولة عن تنظيم رحلات المشى به.

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6- اختارته مجلة التايم ضمن أفضل 100 وجهة سياحية توصى بزيارتها فى عام 2019.

7– الطريق عبارة عن شبكة طرق قديمة استخدمها البدو لقرون بهدف السفر والتجارة والصيد.

8- الطريق يمر بجبال شايب البنات وقمة جبل أبو دخان، وجبل أم عناب.

9- ومن الأشجار الشائعة فى وديان المنطقة الســـنط، وشجيرات الســــواك.

10- ومن الطيور اللصيقة بالمنطقة الرخـمـــة المصرية، ومن الحيوانات التيس البري؛ المعرَّض للانقراض.

11- تشاهد فى طريققك أول مدينة رومانية المونس كلوديانوس، والتى كانت عبارة عن محجر للرخام فى الإمبراطورية الرومانية.

12- ضمت العديد من المبانى والمنازل الخاصة بالملك، بالإضافة إلى معبدا رومانيا كبيرا.