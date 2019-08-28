الموجز
أكد أمير رزق، عضو شعبة تجارة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب هو ارتفاع تاريخي لم يحدث منذ 10 سنوات .
وتابع " رزق " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، : " تجار الذهب هم الخاسرون من ارتفاع الأسعار , لأنها تقلل من حجم المبيعات في سوق الذهب ,
مشيرا الي انه من المتوقع أن يستمر ارتفاع سعر الجرام حتى يصل إلى أكثر من 900 جنيه خلال 3 أشهر قادمة وحتى نهاية العام .
كانت هذه تفاصيل خبر عضو شعبة تجار الذهب: ارتفاع سعر الذهب الأخير "تاريخي" وأتوقع تجاوز سعر الجرام 900 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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