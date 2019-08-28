شكرا لقرائتكم خبر عن كاتر بيللر محاط بالإشارات السلبية – تحليل – 27-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد محاولة سهم كاتر بيللر - CATERPILLAR INC- (CAT) تعويض بعض خسائره بارتفاع طفيف بجلسة الأمس ، يستهل السهم تداولاته اليومية بمعاودة الانخفاض في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 118.71 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 112.18 .

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الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط