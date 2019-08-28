شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل – 27-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدو أن مستوى الدعم المحوري 100.00 نجح في إعطاء سهم بايدو - BAIDU- (BIDU) دفعة إيجابية ساعدته على الارتفاع، في محاولة منه لتصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط ، وأيضاً يتأثر السهم بكسره لخط اتجاه هابط بالمدى القصير في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ولكن مازال السهم يعاني من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليكبح ذلك من مكاسب السهم .

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تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط استقراره أعلى مستوى الدعم 100.00 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 113.76 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد