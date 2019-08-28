شكرا لقرائتكم خبر عن أميركان اكسبريس يستأنف انخفاضه – تحليل – 27-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أميركان اكسبريس - AMERICAN EXPRESS CO-(AXP) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وقد حاول السهم بجلسة أمس تعويض بعض خسائره وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ولكن يبدو أن القوى البيعيه كانت أقوى من أن يحقق السهم المزيد من المكاسب ليعاود انخفاضه ببداية تداولاته لهذا اليوم .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 120.60 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 114.30 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط