بوينج بين المطرقة والسندان – تحليل – 27-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بوينج BOEING CO (BA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعدما اختبر سقف تلك القناة السعريه الهابطة التي تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، أمام الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 365.18 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 348.07 استعداداً لكسره .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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