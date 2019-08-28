شكرا لقرائتكم خبر عن ايه إم دي يكافح من أجل التعافي – تحليل – 27-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ايه إم دي - ADVANCED MICRO DEVICES INC- (AMD) على استحياء بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعد تكبده لخسائر كبيرة بتداولات الجمعة الماضية، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره تلك ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، أمام الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 31.90 ، طيلة ثبات الدعم 29.59 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد