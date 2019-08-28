شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 27-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات ضيقة النطاق ولا يزال داخل المثلث الهابط الذي يظهر بالصورة، وطالما أن السعر دون 0.6830، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، بانتظار استئناف الميل الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.6700.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6700 والمقاومة 0.6800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط