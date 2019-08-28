شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 27-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية طفيفة ليقترب من حاجز 59.00، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، بانتظار زيارة مستوى 56.23 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون مستوى 59.93.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط