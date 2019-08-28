شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 27-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يرتفع سعر النفط مجدداً ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 54.47، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، والذي يحمي التداولات داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 51.61.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.61 والمقاومة 55.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط