شكرا لقرائتكم تراجع أسعار 36 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 27 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 27 أغسطس 2019 / 17:56

حققت بورصة قطر في جلستها اليوم (الثلثاء) ارتفاعا في معدلات الأداء، بينما سجلت 36 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 16 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة أخرى، واستقرت 6 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 552 بليون ريال بزيادة 12.7 بليون نسبتها 2.35 في المئة.



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اما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا ملحوظا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 165 في المئة الى 656 مليون ريال في مقابل 247 مليونا، وصعدت الكمية المتداولة 33 في المئة الى 126 مليون سهم، في مقابل 95 مليونا، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 11 الف صفقة في مقابل 5986 صفقة بزيادة 84 في المئة.

وعاود المؤشر العام للبورصة التعاملات ارتفاعه بعد تراجعه في اليومين السابقين، وصعد في جلسة اليوم 2.47 في المئة، تعادل 242 نقطة، وصولا الى 10030 نقطة في مقابل 9788 نقطة اليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام 2019 الى 2.61 في المئة.

وبتأثير تحسن الاسعار، طاول الصعود مؤشرات كل القطاعات، تصدرها مؤشر العقارات المرتفع 2.47 في المئة الى 18.45 ألف نقطة، تلاه مؤشر النقل بزيادة 2.42 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر التأمين 2.19 في المئة.

وصعد مؤشر الصناعة 2.16 في المئة، تلاه مؤشر جميع الأسهم بزيادة 1.73 في المئة الى 3869 نقطة، وصعد مؤشر المصارف 1.73 في المئة، فيما سجل مؤشر الخدمات زيادة 1.51 في المئة. وبلغت مكاسب قطاع الاتصالات 0.75 في المئة، فيما ارتفع مؤشر العائد الاجمالي 1.26 في المئة.