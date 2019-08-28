شكرا لقرائتكم كمية الأسهم المتداولة في الكويت ترتفع 37 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 27 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 27 أغسطس 2019 / 17:55

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم (الثلثاء)، على ارتفاع في الكمية المتداولة بلغ 37 في المئة، الى 164 مليون سهم، في مقابل 120 مليونا لليوم السابق، فيما ارتفعت الكمية المتداولة 4 في المئة الى 31 مليون دينار في مقابل 30 مليونا، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة الى 6015 صفقة في مقابل 6369 صفقة.



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وبالنظر الى مؤشرات البورصة الثلاثة، نجد ارتفاع مؤشر السوق الرئيس 0.25 في المئة الى 4782 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام 0.06 في المئة الى 5938 نقطة، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة 0.01 في المئة الى 6527 نقطة.

أما عن أداء الأسهم اليوم، نجد مواصلة سهم بيتك تصدر السوق بأكبر سيولة متداولة بلغت 6.81 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.67 في المئة الى 750 فلسا، من تداول 9.05 مليون سهم، تلاه خليج ب بسيولة 2.96 مليون دينار.

وتصدر سهم مشاريع الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 1.36 في المئة، وصولاً إلى 223 فلسا، من تداول 2.9 ألف سهم، قيمتها 653 ألف دينار، تلاه سهم الاهلي المتحد بزيادة 1.08 في المئة الى 282 فلسا.

وحقق سهم ميزان أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 2.68 في المئة، هبوطا إلى 582 فلوس نفذت من خلال 17 صفقة.