شكرا لقرائتكم أسهم البحرين تربح 41 مليون دينار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 8 ساعات في 27 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 27 أغسطس 2019 / 17:52

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين في تعاملات اليوم (الثلثاء) ارتفاعه مجددا بعد تراجعه أمس،

وارتفع اليوم 0.41 في المئة تعادل 6.24 نقطة، صعودا الى 1536.99 نقطة في مقابل 1530.75 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 14.94 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع 0.91 في المئة ما يعادل 6.77 نقطة الى 748.91 نقطة، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 9 في المئة.

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أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا ملحوظا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 5.27 مليون سهم في مقابل 2.1 مليون اليوم السابق بنسبة 151 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 870 ألف دينار في مقابل 317 ألف اليوم السابق بنسبة 174 في المئة، نفذت من خلال 77 صفقة في مقابل 48 صفقة بزيادة 60 في المئة.



وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.66 بليون دينار بزيادة 41 مليون دينار نسبتها 0.42 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 14 شركة، ارتفعت 7 شركات، وهبطت 4 شركات، واستقرت 3 شركات أخرى عند اسعارها السابقة.

وعاود قطاع الخدمات تصدره البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 384 ألف دينار بحريني، شكلت 39 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.09 مليون سهم، نفذت من خلال 26 صفقة.

وتصدر سهم بتلكو الاسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 356 الف دينار، نسبتها 36 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 917 الف سهم، نفذت من خلال 15 صفقة.

وحل سهم سهم الأهلي المتحد ثانيا بسيولة 191 ألف دينار، نسبتها 20 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 550 ألف سهم، جاءت من 10 صفقات.