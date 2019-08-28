41 % من المستخدمين يعتمدون على أنظمة تشغيل قديمة في أجهزتهم

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مازال العديد من المستهلكين والشركات يعتمدون على أنظمة تشغيل لم تعد مدعومة من منتجيها أو يوشك عمرها التشغيلي على الانتهاء، وفقاً لما أظهره بحث أجرته شركة كاسبرسكي. ومازال حوالي 41% من المستخدمين يعتمدون في أجهزتهم المكتبية على أنظمة تشغيل قديمة إما غير مدعومة أو تقترب من نهاية دعمها التشغيلي، مثل أنظمة Windows XP وWindows 7، وذلك على الرغم من توفّر الإصدارات الأحدث من أنظمة التشغيل هذه. وتظلّ في الوقت نفسه 40% من الشركات الصغيرة جداً و48% من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات تعتمد على هذه الأنظمة، ما يجعلها عُرضة لمخاطر أمنية عالية.

ويعني انتهاء دورة حياة نظام التشغيل، في معظم الحالات، توقّف الشركة المنتجة له عن إصدار التحديثات البرمجية التي تشمل تلك المتعلقة بالأمن الإلكتروني. لكن الباحثين الأمنيين أو مجرمي الإنترنت قد يجدون في هذه الأنظمة ثغرات لم تكن معروفة سابقاً، يمكن استغلالها في شنّ هجمات إلكترونية وترك المستخدمين مكشوفين لأنهم لن يتلقوا تصحيحاً برمجياً لها بسبب توقف الشركة المنتجة عن دعم النظام القديم. وأجرى باحثو كاسبرسكي تحليلاً لبيانات تتعلق باستخدام أنظمة التشغيل، وردت من مستخدمين لشبكة كاسبرسكي الأمنية KSN من دون الكشف عن هوياتهم، وذلك في محاولة لقياس عدد الأنظمة المعرضة للخطر من أجل تقدير حجمه. وأظهرت النتائج أن أربعة من بين كل عشرة مستهلكين مازالوا يستخدمون أنظمة قديمة، تشمل أنظمة عفا عليها الزمن مثل Windows XP وVista.

وعند النظر إلى إصدارات قديمة بعينها من نظم التشغيل المستخدمة، نجد أن 2% من المستخدمين الأفراد و1% من محطات العمل في الشركات الصغيرة جداً مازالوا يعتمدون على نظام التشغيل Windows XP، وهو نظام تشغيل توقف دعمه منذ ما يزيد على 10 سنوات. ومازال أقلّ من نصف بالمئة من الأفراد (0.3%) والشركات الصغيرة جداً (0.2%) يفضّلون نظام التشغيل Windows Vista، الذي انتهى دعمه منذ سبع سنوات. بشكل ملحوظ، فقد فات بعضَ المستخدمين (1%) والشركات الصغيرة جداً (0.6%) والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات (0.4%) الترقية المجانية إلى الإصدار 8.1 من نظام التشغيل Windows، ليستمروا في استخدام نظام التشغيل Windows 8، الذي توقفت مايكروسوفت عن دعمه منذ يناير 2016.

توزيع إصدارات نظام التشغيل Windows على الأجهزة المكتبية المستخدمة من قبل الأفراد والشركات

ومازال النظام Windows 7 خياراً شائعاً أمام الأفراد والشركات، على الرغم من انتهاء الدعم الموسع له في يناير 2020. إذ مازال 38% من الأفراد والشركات الصغيرة جداً، و47% من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات، يشغلون أجهزتهم بهذا النظام. وتُعدّ حصة Windows 7 مماثلة لحصة أحدث إصدار من Windows 10 في قطاعي الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات، وهي 47%.