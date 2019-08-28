شكرا لقرائتكم خبر عن ألتماير يتوقع محادثات صعبة بين أوروبا وواشنطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أمس، إن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا ستكون صعبة، لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي يعزز فرص توصل الطرفين إلى اتفاق. وأبلغ ألتماير إذاعة دويتشلاند فونك: «المحادثات القادمة ستكون صعبة»، وأضاف: «كنت واشنطن خلال يونيو، وانطباعي أنه بالنسبة للإدارة الأمريكية، فإن التوصل إلى حل يُعتبر أهم من الاستمرار في النزاع».

(رويترز)

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