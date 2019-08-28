عملاق الفولاذ الصيني «ماستيل» يتخذ من دبي مقراً للتوسع عالمياً

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أعلنت الشركة الصينية، مانشان للحديد والصلب (ماستيل)، رسمياً عن تأسيس شركة ماستيل الشرق الأوسط في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا). وتعمل ماستيل الشرق الأوسط، المملوكة بالكامل لشركة ماستيل، بشكل رئيسي في مجال تصدير جميع منتجات الصلب إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وإدراكاً منها لديناميكيات أسواق المنطقة، وللمزايا عالية الجودة والتنوع الذي توفره منتجاتها، تقوم ماستيل بتوسعة أسواق التصدير لمنتجات الصلب المدلفن الساخن وكذلك المقطع والمدلفن البارد، ومنتجات الحديد المجلفن، والمجلفن مسبق الطلي، وكذلك الأعمدة.

افتتح مقر الشركة الجديدة أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة، موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، وتشيان هيفان، مدير عام شركة مانشان للحديد والصلب المحدودة (ماستيل).

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي «لجافزا»: «بالنيابة عن موانئ دبي العالمية، نهنئ شركة ماستيل، شريكنا المتميز، على نجاحاتها وعلى انطلاق أعمالها من هنا والتي ستؤسس روابط تجارية قوية بين البلدين لتحقيق الرخاء للشعبين. ويعتبر افتتاح هذا المرفق الجديد دليلاً آخر على المزايا القيّمة التي تقدمها «جافزا» للشركات الكبرى، ما يعكس مكانتنا كمحرك ومحفز رائد للتنويع الاقتصادي».

من جهته، وقال تشيان هايفان، المدير العام لشركة ماستيل: «في السنوات الأخيرة، اغتنمت ماستيل الفرص من مبادرة الحزام والطريق واستراتيجية التوسع خارج الصين، حيث ركزت على تعزيز عملياتها الدولية. وتقوم ماستيل بتحسين كفاءة ومنهجية الوصول إلى الأسواق العالمية على نحو منظم، حيث أسست فروعاً في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكوريا وأستراليا، بعد أن شكلت قطاع الأسواق الخارجية والتوزيع التجاري الذي يغطي آسيا وأوروبا وأوقيانوسيا وأمريكا».

وأضاف: «مع تعزيز صادرات ماستيل من منتجات الصلب عبر دمج الموارد والعمليات الدولية، حققت الشركة التكامل في تشغيل وإدارة العمليات الخارجية، وعززت التشغيل المتكامل للأعمال التجارية الدولية بما في ذلك استيراد وتصدير الصلب والمواد الخام، والمعالجة المكثّفة في الخارج والتمويل وغير ذلك»،

وتخطط ماستيل الشرق الأوسط للخطوة التالية والمتمثلة في الاندماج في السوق المحلي في أقرب وقت ممكن استجابة لمتطلبات العملاء، والعمل على أخذ التدابير المطلوبة لمبادرة الحزام والطريق في الصين، وخدمة مشاريع المبادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأسواق الشرق الأوسط، وتسهيل توفر منتجات ماستيل في الأسواق الإقليمية، والعمل كجسر لتعزيز استراتيجيات نمو أعمال الشركة حول العالم.

وتعتبر «جافزا» داعماً رئيسياً لسوق التجار، حيث تمتد على مساحة 20 مليون قدم مربعة، والتي ستكون بمثابة مركز للخدمات اللوجستية الرئيسية، والذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي بمبادرة الحزام والطريق. ومن خلال البنية التحتية اللوجستية الضخمة، تقدم «جافزا» للعملاء خيارات متنوعة لتلبية متطلبات المشهد اللوجستي الجديد القائم على الطلب.



من هي «ماستيل»؟



تعتبر شركة «ماستيل» الصينية، مجمعاً ضخماً لصناعة الحديد والصلب، وهي شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية في شنغهاي وهونج كونج. تأسست «ماستيل» قبل 60 عاماً، وحققت إنجازات كبيرة، حتى وصلت اليوم إلى طاقة استيعابية إجمالية 20 مليون طن متري، تشكل نمط تصنيع متضافر لمصفوفة إنتاج الصلب وسلسلة صناعة الحديد. تمتلك الشركة خطوط إنتاج متطورة في جميع أنحاء العالم للحديد المدلفن على البارد والساخن، CGL، CCL، والمقاطع والأعمدة H-beam، وخطوط إنتاج عالية السرعة للأسلاك والقضبان الدائرية، وعجلات القطارات والإطارات إلخ، والتي شكلت جميعها قائمة فريدة للمنتجات المسطحة HRC، CRC، GI، PPGI، والسيليكون الصلب، إلخ)، والمنتجات الطويلة (المقاطع، القضبان السلكية للبناء والصناعة، ودوائر حديد التسليح) وعجلات القطار والفولاذ الخاص.