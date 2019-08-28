200 مليون «أهلاً بالمستقبل» في «إكسبو 2020»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

شهدت الحملة الترويجية والمبادرة العالمية الإلكترونية التي أطلقها «إكسبو 2020 دبي» مؤخراً، «أهلاً بالمستقبل»، تفاعلاً على نطاق واسع، بعد أن تخطى عدد الزيارات لهذه المبادرة 200 مليون زائر ومتفاعل، الأمر الذي يشير إلى النجاح الذي حققته الحملة في توصيل رسالتها المتمثلة في دعوة العالم إلى الاتحاد من أجل بناء مستقبل أفضل، والاحتفاء بالإنجازات البشرية الكبرى.

وكان «إكسبو 2020 دبي» قد أطلق في مارس/‏آذار الماضي مبادرة «أهلاً بالمستقبل»، والتي تبرز روح الإيجابية والتقدم التي جعلت من الإمارات قبلة الابتكار والتعاون في العالم، كما دعا خلالها الجميع إلى مشاركة الحدث العالمي المرتقب رؤيته في ترسيخ التعاون الإنساني، منطلقة من شعار إكسبو 2020 «تواصل العقول وصنع المستقبل».ويتبنى «إكسبو 2020 دبي» هذه الروح ويدعمها، وسيتيح لملايين الناس من مختلف بقاع العالم فرصة لن تتكرر في حياتهم لمشاهدة ما سيزخر به المستقبل وليشاركوا بأنفسهم في صنع غد أفضل، وليقولوا «أهلاً بالمستقبل».