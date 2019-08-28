«أراضي عجمان» تنفذ برنامجاً تدريبياً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365” نظم قسم إسعاد الموارد البشرية في دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، دورة تدريبية بعنوان «إعداد المؤشرات وقياس الأداء» لموظفي الدائرة والشركاء الاستراتيجيين، وتهدف الدورة التدريبية إلى تدعيم المعارف والمهارات في قياس المؤشرات الاستراتيجية، وهي من الدورات التدريبية الضرورية والرئيسية التي تخدم الأداء المؤسسي.

وتسعى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري من تنفيذ هذا البرنامج التدريبي إلى تمكين الموظفين من الإلمام بموضوع مؤشرات الأداء الرئيسية واكتساب القدرة على بنائها وتنفيذها واستخدامها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة، ويتناول البرنامج موضوعات قياس الأداء التنظيمي والعلاقة بين بطاقة الأداء المتوازن وقياس الأداء.

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