عمومية «طاقة» تنتخب 3 أعضاء جدد لمجلس إدارتها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، عن اختيار ثلاثة أعضاء جدد لمجلس إدارتها، وذلك خلال اجتماع عمومي خاص انعقد أمس، حيث تمت الموافقة على، محمد حسن السويدي وجاسم ثابت وجاب كالكمان، ليكونوا أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة الجدد من قبل المساهمين.

وقال سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس الإدارة: سيضيف أعضاؤنا الجدد ثروة من الخبرة والمعرفة الإدارية إلى مجلس إدارة «طاقة». وكلي ثقة بأنّ ذلك سيُعزز أهدافنا الاستراتيجية الخاصة بالنمو والتطور. وبدخولنا المرحلة التالية من رحلتنا، التي تشمل إعادة التركيز على خططنا التوسعية وزيادة أصولنا الحالية، فإننا نسعى لضمان أن يتم تمثيل مصالح المساهمين بدقة من قبل أعضاء مجلس إدارتنا.