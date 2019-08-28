نقص الهواتف والأجهزة.. هل يعرقل انتشار «الجيل الخامس» ؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

تعول «اتصالات»، و«دو»، شأنهما شأن الشركات العالمية التي رصدت استثمارات مالية بمليارات الدولارات، على نشر شبكات الجيل الخامس على مدى توافر الأجهزة الداعمة لهذه الشبكات، سواء من الهواتف الذكية، أو أجهزة الراوتر المنزلية، أو الخارجية، لضمان الاستفادة القصوى من الخدمات والسرعات التي تبشر بها شبكات الجيل الخامس.

وتؤكد شركات الاتصالات مجتمعة على أن الجيل الخامس سيساهم في إحداث تغيير شبه جذري في طبيعة خدمات الاتصالات المقدمة للحكومة والأفراد والشركات، على حد سواء، فيما يبقى ذلك مرهوناً بتوافر الأجهزة التي تدعم هذه التقنيات، لاسيما في متناول شريحة كبيرة من مستخدمي خدمات الاتصالات، وإلا سيبقى انتشار خدمات الجيل الخامس محدوداً.

ويؤكد المراقبون لتقنيات الجيل الخامس أن صناعة الهواتف وأجهزة توزيع الإنترنت المنزلية والخارجية «الراوتر» لا تلبي الطموح، الأمر الذي يضع مزودي خدمات الاتصالات أمام تحدي تراجع الأرباح والعائدات من الخدمات التقليدية بفعل التطور التقني الكبير، والتأخر الكبير في تحقيق عائدات سريعة من الاستثمارات الضخمة في شبكات الجيل الخامس على المديين القصير، والبعيد.

وتبقى شريحة الدخل المتوسط التي تمثل السواد الأعظم لمستخدمي الهواتف الذكية رهينة لتوافر أجهزة وخدمات بأسعار في المتناول تشجعها على اقتناء هذه الهواتف، وتلك الأجهزة، وإلا ستواصل استخدام الهواتف والأجهزة المتاحة إلى حين حدوث زخم كبير في المعروض من الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس، كما حدث في الجيلين الثالث والرابع، التي استغرقت نحو عقد من الزمان.

وتواجه صناعة الهواتف الذكية العالمية تدني التطور والمنافسة السعرية التي باتت تصب في مصلحة الشركات الصينية، فيما يركز عملاق «أبل» على توفير ترسانة برمجية على هواتفه الذكية مدعومة بمتجر تطبيقات يتجاوز عددها عشرات الملايين، فيما يظل المستخدم العادي هو الخاسر الوحيد في هذا الصراع.

وما يدعوا للتفاؤل وجود شركات عالمية بحجم «أبل» و«سامسونج» و«هواوي» و«جوجل» وغيرها من الشركات المصنعة والمطورة لهواتف وأجهزة تدعم شبكات الجيل الخامس، تدور بينها معركة تقنية حامية الوطيس تصل إلى حد تكسير العظام، والتي من أبرزها معركة الصين والولايات المتحدة التي أشعلت حرباً تجارية عالمية تدور رحاها حالياً حول توزيع كعكة الجيل الخامس التي لا يعلم أحد لأي مدى سيصل مداها، أو توابعها، وكيف ستغير هذه الحرب مستقبل العالم التقني في المستقبل القريب.

وكانت مؤسسة «جارتنر» العالمية للدراسات والأبحاث قد توقعت في دراسة حديثة لها أن تتجاوز مبيعات الهواتف الذكية من الجيل الخامس 15 مليون وحدة في عام 2019، ما يمثل أقل من 1% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية خلال العام الجاري.

ورجح محللو «جارتنر» أن تعاود مبيعات الهواتف الذكية الارتفاع مرة أخرى في 2022 مدفوعة بتوافر مجموعة أوسع من نماذج الهواتف الذكية الداعمة لشبكة الجيل الخامس، إضافة إلى ارتفاع وتيرة الترويج لخدمات الجيل الخامس في مختلف أنحاء العالم من قبل مزودي خدمات الاتصالات.

ووفقاً ل«جارتنر»، من المتوقع أن يبلغ إجمالي مبيعات الهواتف الذكية الموجهة للمستخدم النهائي في جميع أنحاء العالم 1.5 مليار وحدة في عام 2019، ما يمثل انخفاضاً في مبيعات هذه الهواتف بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي.