مطار ميونيخ يلغي 130 رحلة بسبب مسافر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اضطر مطار مدينة ميونيخ الألمانية، لإلغاء نحو 130 رحلة، أمس الثلاثاء، بعد أن أوقفت الشرطة إجراءات الدخول، وأخلت المبنى، بحثاً عن مسافر دخل مخرجاً للطوارئ بطريق الخطأ.

وقال المطار إنه تم العثور على الرجل المفقود، وهو إسباني، لاحقاً في صالة رقم 1، بعد أن دخل في وقت سابق من باب الطوارئ في صالة رقم 2، واستؤنفت إجراءات الدخول بعد إغلاق المطار لمدة أربع ساعات، الأمر الذي أدى لتأخير كبير في الرحلات، لما تبقى من اليوم، وقدم المطار زجاجات مياه للمسافرين المنتظرين في يوم حار ومشمس في ميونيخ.

(رويترز)